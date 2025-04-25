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İzmir'de PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.