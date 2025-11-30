Abone ol: Google News

İzmir'de polis aracına saldırıp camı kırdılar

Bayraklı ilçesinde kavga ihbarına müdahale eden polis ekibine saldırarak ekip otosunun camını kıran 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 12:28
İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084/8 Sokak’ta kavga ihbarı üzerine adrese geçen ekipler, darbedilen M.K.’yi şikayetçi olması üzerine ekip aracına aldı.

Bu sırada diğer üç kişi O.D., Y.D. ve F.S., M.K.’yi polis aracından çıkarmaya çalışarak ekiplere direndi.

POLİS ARACINA SALDIRDILAR 

Şüphelilerden Y.D., polis aracına tekme atarak arka bagaj camını kırdı.

Polis müdahale etmek isteyince, 3 şüpheli görevlilere mukavemet gösterdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Ekipler biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirirken, takviye kuvvetlerin gelmesiyle 3 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Y.D.’nin ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma’ suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

