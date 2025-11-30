İzmir'de polis aracına saldırıp camı kırdılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084/8 Sokak’ta kavga ihbarı üzerine adrese geçen ekipler, darbedilen M.K.’yi şikayetçi olması üzerine ekip aracına aldı.

Bu sırada diğer üç kişi O.D., Y.D. ve F.S., M.K.’yi polis aracından çıkarmaya çalışarak ekiplere direndi.

POLİS ARACINA SALDIRDILAR

Şüphelilerden Y.D., polis aracına tekme atarak arka bagaj camını kırdı.

Polis müdahale etmek isteyince, 3 şüpheli görevlilere mukavemet gösterdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirirken, takviye kuvvetlerin gelmesiyle 3 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Y.D.’nin ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma’ suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.