İzmir'de polise hakaret eden şüpheli serbest bırakıldı

DHA

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan skandal olayda, bir kişi WhatsApp grubunda kendisine yazılan trafik cezasını paylaşıp, 'Gelene geçene saplıyorlar, aç k…r' yazdı.

C.Y., kendisine geçmiş olsun derken, Y.A. ise 'Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi' cevabını verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakaretler sonrası harekete geçti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ekipler, dün gerçekleştirdikleri çalışmalarda C.Y. ve Y.A.'yı dün ilçede gözaltına aldı.

Polise hakaret etmekle suçlanan C.Y. ve Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.