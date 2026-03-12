İstanbul'da trafik polislerince taralı alan ihlali uygulaması yapıldı

Kural ihlalleri sık sık kazalara neden oluyor.

Bu kapsamda ekipler de asayiş ve güveni sağlamak adına denetimler gerçekleştiriyor.

KENT GENELİNDE SIKI DENETİM

Yurt genelinde yapılan denetimlerde, sürücüler cezadan kaçamıyor.

Denetimlerin gerçekleştiği kentlerden biri de İstanbul oldu.

KAYNAKÇILARA GÖZ AÇTIRILMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri drone ile denetledi.

EKİPLERE YAKALANDILAR

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal eden çok sayıdaki motosiklet ve otomobil sürücüsü, ekiplerce durduruldu.

Zeytinburnu Cevizlibağ Güney yanyol ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Uygulama esnasında bazı sürücüler, taralı alan ihlali yapmadıklarını iddia ederek itirazda bulundu.

Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.