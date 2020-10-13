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- İzmir'de polise teslim olmak istemeyen firari intihara kalkıştı
İzmir'de polise teslim olmak istemeyen firari intihara kalkıştı
Annesinin olay yerine çağırılmasıyla eylemine son veren cezaevi firarisi, polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 13.10.2020 - 09:00
Polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen T.Y.S.'nin (36) İzmir’in Konak ilçesi Kılıç Reis Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Polis ekiplerini fark eden T.Y.S., gözaltına alınmak istemeyince pencereye çıktı.
ANNESİ GELİNCE, EYLEMİNE SON VERDİ
Bunun üzerine, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, T.Y.S.'nin atlama ihtimaline karşın aşağıya branda açarak önlem aldı.
T.Y.S., annesinin olay yerine çağırılmasıyla birlikte eylemini sonlandırdı.
UYUŞTURUCU DA BULUNDU
Bu arada, T.Y.S.'nin evinde 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.