İzmir'de şaşkına çeviren dolandırıcılık: Kapı kapı dolaşıp boş senet imzalattı İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebliğ olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

İHA

Dolandırıcılar, farklı farklı yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Yetkililer sürekli uyarılarda bulunsa da çare olmuyor.

Son olarak İzmir Karşıyaka’daki yöntem bu kadar da olmaz dedirtti.

Tebliğ var diyerek kapı kapı boş senet imzalattı

İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak vatandaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.

Onlarca kişiden imza topladı

Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı

“Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)