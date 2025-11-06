İzmir'de şikayet edilen okul sahibinden mandalı protesto

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Eski Çamlı Mahallesi yakınlarında bulunan özel bir eğitim kurumuna ait mandalar, zaman zaman okul çevresinde ve mahalle sokaklarında gezerek çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bazı mahalle sakinleri durumu CİMER’e bildirerek şikayette bulundu.

ŞİKAYETLERİ PROTESTO ETTİ

Şikayetlerin ardından okul sahibi, tepkilere farklı bir yöntemle karşılık verdi.

Mandalara özel olarak diktirdiği kıyafetleri giydiren okul sahibi, kıyafetlerin üzerine 'Eski Çamlı Köyü sakinleri' ve 'Siz yokken biz vardık' ifadelerini yazdırdı.

Ardından mandaları yeniden okul çevresine saldı.