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    İzmir'de sokak ortasında eşini darbetti

    Yol kenarında yürüdükleri esnada şiddet uygulayan adamın o anları kameraya yansıdı. Olaya, tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri müdahale etti.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 14:43
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    İzmir'de sokak ortasında eşini darbetti

    İzmir'de kadına şiddet...

    Konak ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi üzerinde G.Ö., eşi T.Ö.'ye yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan itti.

    ÇOCUĞU DA DARBE ALDI

    T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip çarptığı yanındaki çocuğu, park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu.

    YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

    G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti.

    İzmir'de sokak ortasında eşini darbetti ViDEO

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    T.Ö., kendisini darbeden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

    Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    İzmir de sokak ortasında eşini darbetti #1

    İzmir de sokak ortasında eşini darbetti #2

    İzmir de sokak ortasında eşini darbetti #3

    İzmir de sokak ortasında eşini darbetti #4

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