İzmir'de sokak ortasında eşini darbetti

Yol kenarında yürüdükleri esnada şiddet uygulayan adamın o anları kameraya yansıdı. Olaya, tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri müdahale etti.

İzmir'de kadına şiddet...

Konak ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi üzerinde G.Ö., eşi T.Ö.'ye yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan itti.

ÇOCUĞU DA DARBE ALDI

T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip çarptığı yanındaki çocuğu, park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu.

YARDIMINA POLİS YETİŞTİ

G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti.

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ŞİKAYETÇİ OLMADI

T.Ö., kendisini darbeden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.