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İHA

İzmir'in Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi 1603 Sokak'ta 25 yaşındaki Serdar K., daha önce aralarında husumet bulunan bir grupla sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan münakaşa kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine grup içerisinde bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, yanındaki silahla Serdar K.’ye 3 el ateş etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken Serdar K. kanlar içerisinde yere yığıldı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Silahlı kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Serdar K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan adamın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, Serdar K.’yi tabancayla vurup kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.