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İzmir’de son 3 günde geri itilen 234 göçmen kurtarıldı

İzmir’de son 3 günde geri itilen 234 göçmen kurtarıldı

Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında Türk kara sularına geri itilen 234 göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 69 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı da yakalandı.