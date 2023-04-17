İzmir'de soyulduklarını eşyalarını teslim etmeye gelen polislerden öğrendiler Bergama’da ev sakinleri uykudayken eve giren şahıslar hırsızlık yaptıktan sonra evden çıktı. Hırsızlar o esnada ekiplerce kıskıvrak yakalanırken, soyulan vatandaşlar eşyalarının çalındığını polisten öğrenince şaşkına döndü.

İHA

İzmir'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.’yi takibe aldı.

Ev sahipleri uykudayken girdiler

İki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve, ev sakinleri uykuda olduğu sırada girdi.

Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Ruhları bile duymadı: Soyulduklarını polisten öğrendiler

Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.