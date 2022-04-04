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    İzmir’de tartıştığı arkadaşını öldürdü

    24 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 09:16
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    İzmir’de tartıştığı arkadaşını öldürdü

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi’ndeki sokakta Necati Bakırcı (24) ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S. arasında tartışma çıktı.

    Dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S., üzerinde bulunan bıçakla Bakırcı’ya saldırdı.

    Bakırcı göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

    KURTARILAMADI

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Bakırcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Burada tedaviye alınan Bakırcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İzmir’de tartıştığı arkadaşını öldürdü #1

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Bakırcı'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Bakırcı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi E.S.’yi kısa sürede yakaladı.

    Gözaltına alınan E.S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    İzmir’de tartıştığı arkadaşını öldürdü #2(Necati Bakırcı)


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