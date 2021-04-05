İzmir'de tartıştığı oğlunu pompalıyla vurdu

Birlikte alkol aldığı oğlunu tartışma üzerine pompalıyla ağır yaralayan baba Ayhan İ., tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kavukçu mevkisindeki bir çiftlik evinde, Ayhan İ. (63) ile oğlu Mustafa İ. (38) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

OĞLUNU POMPALIYLA VURDU

Baba Ayhan İ., kavga sırasında Mustafa İ.'ye pompalı tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mustafa İ. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişiyi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Ayhan İ., ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Burada gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALKOL ALIP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Ayhan İ.'nin jandarmaya verdiği ilk ifadede, oğluyla daha önceden de aralarında tartışma çıktığını, daha sonra birlikte alkol alırken yeniden çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.