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    İzmir'de tartıştığı oğlunu pompalıyla vurdu

    Birlikte alkol aldığı oğlunu tartışma üzerine pompalıyla ağır yaralayan baba Ayhan İ., tutuklandı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 15:33
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    İzmir'de tartıştığı oğlunu pompalıyla vurdu

    İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kavukçu mevkisindeki bir çiftlik evinde, Ayhan İ. (63) ile oğlu Mustafa İ. (38) arasında tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    OĞLUNU POMPALIYLA VURDU

    Baba Ayhan İ., kavga sırasında Mustafa İ.'ye pompalı tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mustafa İ. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişiyi ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    İzmir de tartıştığı oğlunu pompalıyla vurdu #1

    TUTUKLANDI

    Olayın ardından kaçan Ayhan İ., ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Burada gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    ALKOL ALIP TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

    Ayhan İ.'nin jandarmaya verdiği ilk ifadede, oğluyla daha önceden de aralarında tartışma çıktığını, daha sonra birlikte alkol alırken yeniden çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak oğlunu vurduğunu söylediği öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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