İzmir'de tek yumruk darbesiyle hastanelik olan seyis, 97 gün sonra öldü Sokakta karşılaştığı 2 kişinin para isteğini geri çevirince çıkan kavgada tek yumruk darbesi ile yere düşerek başını beton zemine çarpan seyis Sait Duru, 97 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

DHA

14 Ocak saat 04.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde, çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan seyis Sait Duru'nun(43), yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi. Sait Duru, talebi çevirip, yürümeye başladı. Duru, 2 kişinin küfretmesi ile geri dönünce kavga çıktı.

Yumrukla yere düştü, başını beton zemine çarptı

M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını beton zemine çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, 97 gün sonra acı haber geldi.

97 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öksüz yeğenlerine bakıyordu

Cenazeyi almak için adli tıpa gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Duru, "Sait ağabeyim, ölen diğer ağabeyimin yetim ve öksüz 2 çocuğuna bakıyordu" dedi. Duru, cenazenin memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)