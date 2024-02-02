İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi, 30 Ocak gecesi batmış, teknedekilerden 5'i kurtarılmış, 3'ü ise hayatını kaybetmişti.
Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçıdan birinin cesedi aynı gün bulunmuş, Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları denizden ve havadan sürdürülmüştü.
Kayıp balıkçının da cansız bedeni bulundu
Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin batmasının ardından kaybolan Gökhan Çakır'ın bulunması için aralıksız devam eden çalışmaların sonlandırıldığını söyledi.
Budan, "Teknenin battığı mevkiden yaklaşık 500 metre mesafede deniz tabanında cenazeye ulaşıldı." dedi.
Sahil Güvenlik Botu ile kıyaya getirilen cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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