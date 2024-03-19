İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

AA & Ensonhaber
Güvenlik güçlerinin yurt içinde terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.
4 kişi gözaltında, 1 kişi aranıyor
Gözaltına alınan ESP Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit ile 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İkametinde bulunamayan 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış