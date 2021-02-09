İzmir'de tombalada yakalanan 4 bin 711 kişiye, 5 milyondan fazla ceza

Geçtiğimiz yıl tombala oynayanlara yönelik düzenlenen 21 farklı adresteki 155 operasyonun sonucunda 4 bin 711 kişiye, 5 milyon 364 bin 275 lira ceza yazıldığı belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan tombala kumarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Geçen yıldan bu yana hem kumar oynayan hem de pandemi kurallarını ihlal edenlere göz açtırılmadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2020 yılı boyunca 21 farklı adreste tombala oynandığını tespit etti.

155 OPERASYON

Bunun üzerine belirlenen adreslere yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 155 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 322 şüpheliye 'kumar oynamaya yer ve imkan' suçundan adli işlem yapıldı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİYE CEZA

Kumar oynayan 4 bin 379 kişiye ise idari işlem yapıldı. Söz konusu operasyonlarda 5 milyon 364 bin 275 lira da para cezası kesildi.

SON 4 AYDA YALNIZCA 1 KEZ OYNANDI

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü, tombala kumarına karşı geçen ekim ayında özel ekip kurdu. Son 4 aylık sürede ise yalnızca 1 kez tombala oynandığı açıklandı.









