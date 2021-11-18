İzmir'de uygulamadan kaçan motosikletli polisi yaraladı

Dur ihtarını umursamayan sürücü, kaçmak isterken polise çarpıp yere düştü. Kazada polis ile birlikte hafif yaralanan sürücü alkollü çıktı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Cumhuriyet Bulvarı'ndaki trafik polisleri uygulamasında, B.S. idaresindeki 35 ALH 172 plakalı motosiklet durdurulmak istendi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan B.S. uygulama kaçmaya başladı.

POLİSE ÇARPTI

Bu sırada polise çarpan sürücü direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada polis memuru ile B.S. hafif şekilde yaralandı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, EHLİYETİNİ KAPTIRDI

B.S. bir süre de polislere kimlik göstermemek için direndi. Karakola götürülen B.S.'nin kimliği tespit edilirken, yapılan alkol kontrolünde ise 2.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. B.S.'nin ehliyetine el konulurken, idari para cezası kesildi.