İzmir'de uyuşturucu müptelası kocası tarafından darbedildi, sokağa atıldı... Eşi tarafından darbedilip kaldıkları çadır yakılan ve 2 çocuğuyla sokağa atılan kadın, sığındığı Adana’da derme çatma bir çadırda yaşamaya başladı.

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ensonhaber.com

Tarım işçisi Gülfidan Doğan, 12 sene önce İzmir’de kendisi gibi tarım işçisi olan Aslan Doğan ile nikah masasına oturdu.

Bu evlilikten Caner ve Mahsuni isimli 2 evladı dünyaya gelen çift, İzmir’de tarım işçilerinin bulunduğu bir bölgede çadırda yaşamaya başladı.

Ancak Aslan Doğan, 3 sene önce uyuşturucu kullanmaya başladı.

Eşini ve çocuklarını sokağa attı

Aslan Doğan’ın uyuşturucu kullanması üzerine çiftin hayatı adeta kabusa döndü ve o günden sonra Aslan Doğan, sürekli eşini darbetmeye başladı. En son geçen kasım ayında uyuşturucu etkisiyle Aslan Doğan, eşi Gülfidan’ı öldüresiye dövüp kaldıkları çadırı ateşe verdi ve genç kadını 2 çocuğuyla sokağa attı.

Kadın sığınma evine gitti

Çevredekilerin yardımıyla Gülfidan Doğan, İzmir’de kadın sığınma evine yerleşti. Ancak Aslan Doğan’ın kendisini bulmak için arayışa girdiğini öğrenen genç kadın, akrabalarının yanına İstanbul’a gitti. Burada da geçinemeyen genç kadın, tanıdıkları aracılığıyla Adana’ya geldi.

"Bana çok eziyet etti"

Genç kadın, Adana’da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde tanıdıklarının evinin yanına çadır kurdu ve burada yaşamaya başladı.

Gülfidan Doğan, “Eşim bana çok eziyet etti. Ben çok mağdurum. 2 çocuğumu alıp buraya geldim. Eşim uyuşturucu müptelası. Ben çok bir şey istemiyorum tek göz odalı bir evim olsun yeter.” dedi.

“Çadırda geceleri çok üşüyoruz”

Herhangi bir yardım kuruluşuna ve kaymakamlığa da gitmeyen çaresiz kadın, “Komşularının desteğiyle burada geçiniyorum. Onlar bana bir kap sıcak yemek veriyor. Devletten de herhangi bir yardım almıyorum. Okumam, yazmam yok. Nasıl gideceğim, ne yapacağım bilemiyorum. Çocuklarım için tek göz bir oda yeterli. Çadırda geceleri çok üşüyoruz.” ifadelerini kullandı.