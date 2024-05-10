Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan cesur pozlar! Sırt dekoltesiyle dikkat çekti... Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinde ivme yakalayan güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medyada beğeni topladı. Pozam'ın sırt dekolteli pozları, takipçilerini mest etti.

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Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, birçok başarılı ismi kadrosunda bulunduruyor.

Dizide Suna karakterine hayat veren oyuncu Beril Pozam da bu isimler arasında.

Daha önce Afilli Aşk, Ada Masalı, Baba gibi dizilerde rol alan Pozam, şimdilerde kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği de ön planda olan 28 yaşındaki Beril Pozam, Instagram'ı aktif kullanıyor.

Ünlü oyuncunun cesur pozları dikkat çekerken, takipçi sayısı da artmaya devam ediyor.

Beğeniliyor

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın doğal güzelliği ile verdiği pozlar beğeni topladı.

Instagram paylaşımları arasında yer alan sırt dekolteli kareleri ise gündeme damga vurdu.

Pozam'ın fiziği ve duruşu oldukça beğenilirken, yorum yağmuruna da tutuldu.

İşte o pozlar...