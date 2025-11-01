Abone ol: Google News

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Buca ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:31
  • İzmir Buca'da polis, uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 611 gram metamfetamin ve diğer malzemeler ele geçirdi.
  • Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ. adlı üç kişi gözaltına alındı.
  • Şüpheliler, emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Şirinkapı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI

Dün yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 1 kilo 611 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 18 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ., gözaltına alındı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

