İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

- İzmir Buca'da polis, uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 611 gram metamfetamin ve diğer malzemeler ele geçirdi.
- Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ. adlı üç kişi gözaltına alındı.
- Şüpheliler, emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Şirinkapı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.
ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI
Dün yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda 1 kilo 611 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 18 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ., gözaltına alındı.
3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.