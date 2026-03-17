Dilan Çiçek Deniz, Oscar partisinde! Tarzına beğeni yağdı

Ekranların beğenilen oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, Elton John AIDS Foundation Oscar Party’ye davet edilen ilk Türk oyuncu oldu.

West Hollywood Park’ta gerçekleşen gecede yer alan Deniz, lime yeşili elbisesiyle iddialı bir kırmızı halı görünümü sergiledi.

BEĞENİ YAĞDI

Transparan ve payetli tasarımını elbisesiyle şıklığını gösteren oyuncu, güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

DİLAN'IN OSCAR GECESİ

Oscar gecesinin uluslararası davetlileri arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz'in tarzı sosyal medyada pek çok kez paylaştı ve beğeni topladı.