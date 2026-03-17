Kadir Gecesi’nde Fatih Camii’nde kadınlardan başörtülü Kudüs protestosu

İstanbul’un tarihi Fatih Camii, Kadir Gecesi’nde sıra dışı bir eyleme sahne oldu. Caminin kadınlar bölgesinde toplanan grup, Mescid-i Aksa’nın uzun süredir ibadete kapalı olmasına dikkat çekmek için başörtülerini erkeklerin bulunduğu alana fırlattı.

BAŞÖRTÜLERLE "MESCİD-İ AKSA, MÜSLÜMANLARIN NAMUSUDUR" MESAJI

Kadınlar, başörtülerle birlikte “Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın” notunu da iletti. Eylem, Müslümanların kutsal mekânda ibadet haklarının engellenmesine karşı sembolik bir protesto olarak gerçekleşti.

MESCİD-İ AKSA 17 GÜNDÜR KAPALI

İsrail, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı Ramazan boyunca 17 gündür kapalı tutuyor. 1967’de Kudüs’ün işgal edilmesinden bu yana ilk kez ramazan ayında Aksa’da cuma, teravih ve itikaf ibadetlerinin engellenmesi dikkati çekti.

TARİHİ REFERANS: SELAHADDİN EYYUBİ VE KUDÜS

Eylem, tarihi bir olaya gönderme yaptı. Kudüs’ün Haçlı işgali altındayken, Selahaddin Eyyubi Diyarbakır Ulu Camii’nde hutbe verirken bir kadın kalabalıktan sıyrılarak başörtüsünü Eyyubi’nin önüne atmış ve “Kudüs işgal altındayken namusumuz ayaklar altında, biz örtümüzle başımız dik gezemeyiz; Kudüs’ü kurtar!” mesajını iletmişti. Bu olay, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ün fethi hazırlıklarını başlatmasına yol açmıştı.

ÖMER ÇELİK: "BARBARLIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı kapatmasını sert şekilde eleştirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, “İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı, insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır. Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır” dedi.