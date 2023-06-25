İzmir'de uzman çavuşun katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi Çeşme'de uzman çavuş Alper Akkaş'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Muzaffer Tüz, tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

İzmir'in Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana gelen olayda, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Alper Akkaş, otomobilini çok beğendiği için kendisiyle görüşmek isteyen ve sahte isim kullanan 27 yaşındaki Muzaffer Tüz ile buluştu.

Konya'dan gelen Tüz, eski kız arkadaşının irtibatı olduğu iddiasıyla 27 yaşındaki Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı.

Taksiyle kaçan Tüz, Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akkaş ise memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Kız arkadaşını kıskandı

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Muzaffer Tüz'ün, eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle Akkaş'ı takıntı haline getirdiği, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp sahte isimle Akkaş ile sosyal medyadan iletişime geçtiği belirtildi.

Tüz'ün Akkaş'a otomobilini çok beğendiğini ve görmek istediğini söylediği, ardından da Çeşme'ye gelme konusunda anlaştıkları da iddianamede yer aldı.

Sanık Tüz'ün bıçak satın aldığı, olayı planladığı, belirlediği kurgu dahilinde Akkaş'ı öldürdüğünün altı çizildi. İddianamede, Tüz, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza istendi. İddianame İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sunup, sanık Tüz'ün kıskandığı için sahte isimlerle eski kız arkadaşıyla irtibatı olduğunu düşündüğü Akkaş'a ulaşıp otomobilini çok beğendiğini söyleyip görüştüklerini ve olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Savcı, Tüz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteminde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı.

Kız arkadaşıyla bağlantısı bulunmadı

Heyet, sanığın takıntı haline getirip kıskandığı için cinayeti işlediğini söylediği R.H. isimli eski kız arkadaşının Akkaş ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, aksini ispatlayacak herhangi bir belgenin de olmadığını belirtti.

Sanığın eylemi planlı yaptığı şekilde ve bir kurgu dahilinde icra ettiğine karar veren heyet, sanığın kendisini suçtan kurtarmaya ya da atılı suçu hafifletmeye yönelik beyanlarına itibar edilmediğine vurgu yaptı.

İndirim yapılmadı

Heyet, sanığı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırırken, indirim de uygulamadı.

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Alper Arapoğlu, "Sanık gerek emniyet ifadesinde gerek savcılık ifadesinde gerekse de sorgusunda detaylı bir şekilde olayı planladığını olayın üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen yine de işlemeyi kafasına koyduğu suçu planladığı şekilde eyleme geçirdiğini anlatmıştır. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen, ifadelerini sürekli değiştiren, gerçeklikle örtüşmeyen, hayatın olağan akışına aykırı savunmalar yapan sanığın takdiri indirim uygulanmadan cezalandırılması gözü yaşlı anne ve babası için ufak da olsa bir teselli olmuştur." dedi.