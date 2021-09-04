Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
416.035
2.39%
EXEN Coin
24.61
1.69%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İzmir'de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı

    Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için sürücü Zeki Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş'ın ittiği kamyonete tanker çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 08:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı

    Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında, Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Zeki Aktaş yönetimindeki 45 VL 966 plakalı kamyonetin akaryakıtı bitti. Bunun üzerine, sürücü Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş, aracı itmek için indi.

    TANKER, İTTİKLERİ ARACA ÇARPTI

    Nazlı Aktaş arkasından, sürücü Zeki Aktaş ise bir eli direksiyonda, diğer eliyle de kapısından aracı itmeye başladı. Bu sırada, aynı yöne giden A.G. (53) yönetimindeki 35 KDY 60 plakalı tanker, kamyonete çarptı.

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #1

    2 KİŞİ YARALANDI

    Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu.

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #2

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tanker şoförü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
    Bu arada, hurdaya dönen kamyonetin kasasındaki üzerinde Konak Belediyesi yazan çöp konteynırı dikkat çekti.

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #3

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #4

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #5

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #6

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #7

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #8

    İzmir de yakıtı biten kamtoneti ittikleri sırada tanker çarptı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir