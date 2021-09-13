İzmir’de yayaya çarpıp kaçtı: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı, hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşillik Caddesi numara 554’ün önünde yolun karşısına geçmeye çalışan erkek bir yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalandıktan sonra yere düşen yaya, kanlar içerisinde kalırken, otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki kişi, kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin evsiz olduğu ve sokaklarda yaşadığı ileri sürülürken, kimliğinin ise henüz tespit edilemediği bildirildi.

Polis ekiplerince kaçan araç sürücüsünü yakalama çalışmalarına başladınğı öğrenildi.