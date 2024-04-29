İstanbul'da ilginç anlar: Polise direnmek için... Mecidiyeköy'de polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni olmayınca soyunarak polise direndi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekibi, Kenya uyruklu bir kadını durdurdu.

Ancak oturma izni biten ve üstünde pasaportu olmayan kadın, polisle tartışmaya başladı.

Gözaltına alınacağını anlayan kadın soyunurken, iç çamaşırıyla kalan kadına kadın polis memurları, üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti.

Soyunarak direndi

Kadın gözaltına alınacağı esnada metro istasyonundaki iki şahıs, o anları kayıt altına almaya başladı. Polise çeşitli iftira ve hakaretlerde bulunan iki şahıs, uyarılara rağmen izinsiz olarak kayıt almaya devam edince polis tarafından gözaltına alındı.

Pasaportu olmayan ve oturma izni biten kadın, emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için geri gönderme merkezine gönderildi.

İzinsiz kayıt alan iki şahıs gözaltına alındı

Kadın ayrıca kendisini izinsiz kayıt altına alan iki şahıstan da şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki şahıs, E.V. ve kadın E.E.'nin, emniyette çeşitli suçlardan 12 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)