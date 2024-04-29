Samsun'da hayvanlara işkence eden 13 kişiye ceza kesildi Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından, hayvanlara kötülük davranan 13 kişi ve avcılık kurallarına uymayan 49 olmak üzere toplam 62 kişiye 788 bin TL idari para cezası uygulandı.

İHA

Samsun’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme yapıldı.

2024 yılında hayvanlara kötü muamele yapan 13 kişiye ise 390 bin TL idari para cezası verildi.

Ceza yağdı

Öte yandan av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 2024 yılında şimdiye kadar 49 avcıya kurallara uymaması ya da kaçak avcılık sonucu toplam 398 bin TL idari para cezası kesildi.

Hayvanlara kötü muamele yapan 13 kişiye de bu yıl içerisinde şimdiye kadar 390 bin TL ceza uygulandı.

Müdürlük tarafından 2024’te toplam 62 kişiye 788 bin TL idari para cezası yazıldı.

Samsun’daki avcı sayısı 4 bin 935’e yükseldi

Bu yıl Samsun’da 11 adet avcılık kursu açıldı. 2024’te, bugüne kadar kursu bitirerek avcı belgesi alan kişi sayısı ise 198 oldu.

Yeni eklenen 198 avcı ile birlikte Samsun’daki aktif avcı sayısı 4 bin 935’e çıktı. Bu avcıları denetlemeyle görevli de 7 tane fahri av müfettişi bulunuyor.

Bu yıl itibarıyla 3 bin 74 adet avlanma pulu verilirken, bu pullardan 1,6 milyon TL gelir sağlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)