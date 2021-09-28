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    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 197 kaçak göçmen kurtarıldı

    Seferihisar açıklarında 114 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 197 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 09:19
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    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 197 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkmaya çalışan bir tekne olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Söz konusu tekne durdurularak içerisindeki 114 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Dikili açıklarında ise Yunanistan tarafından itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Karaburun açıklarında 23, Foça açıklarında ise 2 kaçak göçmen daha kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 197 kaçak göçmen kurtarıldı #1

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