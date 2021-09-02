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    İzmir’de Yunanistan’dan itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, aynı gün içinde, Yunanistan’dan Türkiye karasularına itilen 172 kaçak göçmeni kurtardı.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 09:19
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    İzmir’de Yunanistan’dan itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aynı gün içerisinde, Yunanistan’dan geri itilen toplan 172 kaçak göçmeni kurtardı.

    Menderes ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 72 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botu ile kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise geri itildikten sonra yardım talebinde bulunan 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

    ÇEŞME’DE 32, FOÇA’DA 7, DİKİLİ’DE 31 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bulunan 32 kaçak göçmen, Foça ilçesinde can salı içindeki 7 kaçak göçmen ve Dikili ilçesi açıklarında 31 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    İzmir’de Yunanistan’dan itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı #1

     

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

    Kaçak göçmenler, güvenli bir şekilde karaya çıkarılmalarının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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