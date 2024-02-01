İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda yangın çıktı İzmir'in Konak ilçesindeki çarşıda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Her yağmurda su baskınlarıyla gündeme gelen İzmir Kemeraltı Çarşısı, bu kez farklı bir olumsuz haberle gündemde.

Çarşıda yangın çıktı...

Yandaki dükkanlara sıçradı

Konak ilçesindeki çarşıda Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

Dükkanlar tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)