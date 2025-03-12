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İHA

İzmir'de vahşi cinayet..

10 Mart saat 21.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Reis Mahallesi 9030 Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana gelen olayda, plakasız bir motosikletle kahvehane önüne gelen şüpheliler, 'Siz misiniz muhbirlik yapan?' diyerek iş yerine ateş açtı.

Kahvehane önünde duran Nuh Çifci (43), tabancadan çıkan mermilerle yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaşırken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Nuh Çifci, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nuh Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğu belirlenen şüpheliler, bir araçla kaçarken Seferihisar-Gümüldür yolunda yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin bir motosiklete binerek olay yerine geldiği, burada şüphelilerden birinin Nuh Çiftçi'nin bulunduğu yere doğru ateş etmesi, daha sonra da aynı motosikletle uzaklaştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.