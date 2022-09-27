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- İzmir’in tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi
İzmir’in tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi
- 27.09.2022 - 08:59
- Güncelleme : 27.09.2022 - 09:33
İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinin camına, dün akşam saat 23.00 sıralarında bayinin önüne gelen kişi veya kişilerce molotofkokteyli atıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
2 saat sonra yeni saldırı düzenlendi
Olayla ilgili çalışmalar devam ederken, yaklaşık 2 saat sonra aynı iş yerine bir molotofkokteyli saldırı daha düzenlendi.
İHA’nın haberine göre; adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince iş yerinde çıkan küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İzmir’in tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi ViDEO
4 şüpheli yakalandı
Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı. İlk olay ile ikinci olayın devamında toplamda 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.