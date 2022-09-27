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İzmir’in tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi

İzmir’in tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi

Bir tekel bayisine gece saatlerinde, 2 saat ara ile molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili olduğu belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.