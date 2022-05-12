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İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 3 milyon ceza
Uçakla yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen, Liberya bandıralı gemiye yönelik 3 milyon 108 bin lira ceza kesildi.
- 12.05.2022 - 15:59
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi’nde gemilerden kaynaklanabilecek deniz kirliliklerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin deniz uçağıyla havadan yaptığı kontrol sırasında, Eskihisar açıklarında denize atık su boşaltan gemi tespit edildi.
3 milyon 108 bin 530 lira ceza kesildi
Haber verilmesi üzerine tekne ile geminin yanına gidilerek, numuneler alındı.
Denizi kirleten, Liberya bandıralı gemiye yönelik 3 milyon 108 bin 530 lira ceza uygulandı.
DHA’nın denizde temizleme çalışmalarına başlandı.