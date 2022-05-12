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İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 3 milyon ceza

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 3 milyon ceza

Uçakla yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen, Liberya bandıralı gemiye yönelik 3 milyon 108 bin lira ceza kesildi.