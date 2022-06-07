İzmit’te 3 yaşındaki çocuk, konteynerle merdiven arasında sıkışarak can verdi

Sokakta oynadığı sırada, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkışan 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yüksel Sokak’ta oynayan 3 yaşındaki Yakup Sevgili, hareket ettirdiği çöp konteyneri ile merdiven arasında sıkıştı.

Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yakup’u ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne götürdü.

DHA’nın haberine göre Yakup, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Başından darbe aldı”

İHA&ya konuşan Yakup'un amcası Bayram Sevgili, “Ben şikayetçiyim. Kim sebep olduysa şikayetçiyim. Bu çöp konteynerinin zinciri yok. Zinciri vardı ama kim çıkardı bilmiyorum. Çocukların parkı olmadığı için sokakta oynuyorlar. Yakup konteynere asılınca, konteyner kaydı gitti. Yaralandı, başından darbe aldı. 2-3 saat sonra da hayatını kaybetti.

“Tazminat istiyoruz, bağışlayacağız”

Kimin suçu varsa ben şikayetçiyim. Derdimiz para değil. Kimin ihmali varsa belediyenin ya da işçilerin tazminat istiyoruz. Alacağımız tazminatı çocuk vakfına ya da Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız. Söz veriyorum. Hakimin huzurunda bağışlayacağız. Allah rızası için onun adına bağışlayacağız.” dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.