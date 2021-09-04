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    İzmit'te kafede silahlı saldırı

    İş yeri satışı nedeniyle tartıştığı şahsın saldırısından boş araziye kaçarak kurtulan adamın o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 13:30
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    İzmit'te kafede silahlı saldırı

    Kocaeli'de iş yeri satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan D.Ö. ve C.K., İzmit Turan Güneş Caddesi’nde buluştukları kafede tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

    KURŞUNLARDAN GÜÇLÜKLE KAÇTI

    C.K. silahını çekerek D.Ö.'ye doğru 4 el ateş etti. D.Ö. boş araziye kaçarak kurtuldu. Kurşunlar iş yerinin camına isabet etti, şans eseri kimse yaralanmadı.

    Olay anı ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

    İzmit'te kafede silahlı saldırı

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Kafede inceleme yapan polis ekipleri, kayıplara karışan C.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmit te kafede silahlı saldırı #1

    İzmit te kafede silahlı saldırı #2

    İzmit te kafede silahlı saldırı #3

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