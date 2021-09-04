İş yeri satışı nedeniyle tartıştığı şahsın saldırısından boş araziye kaçarak kurtulan adamın o anları kameraya yansıdı.

Kocaeli'de iş yeri satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan D.Ö. ve C.K., İzmit Turan Güneş Caddesi’nde buluştukları kafede tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUNLARDAN GÜÇLÜKLE KAÇTI

C.K. silahını çekerek D.Ö.'ye doğru 4 el ateş etti. D.Ö. boş araziye kaçarak kurtuldu. Kurşunlar iş yerinin camına isabet etti, şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay anı ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmit'te kafede silahlı saldırı

SALDIRGAN ARANIYOR

Kafede inceleme yapan polis ekipleri, kayıplara karışan C.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.