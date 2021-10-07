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İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

İzmit'teki gişeye aynı anda girmeyi deneyen araçlar sıkıştı

İki sürücünün aynı anda giriş yapmak istedikleri TEM yolu gişelerinde kaza yaşandı. Sıkışan iki araç nedeniyle gişe, bir süre trafiğe kapatıldı.