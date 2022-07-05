Özgür Dolaş tarafından kaçırıldığı öne sürülen 17 yaşındaki Emine Nur Y., babasının tüm iddialarını yalanladı. Emine Nur Y., babasının başlık parası alamadığı için yalan söylediğini ileri sürdü.

Adana’da ikamet eden 5 çocuk babası Hüseyin Y., 17 yaşındaki kızı Emnie Nur Y.’nin, Özgür Dolaş (24) tarafından kandırılıp kaçırıldığını ileri sürerek polise gidip suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan Hüseyin Y.’nin 2018’de evlendiği Semra Y.’nin ilk evliliğinden olma kızı G.T. de Niğde'deki anneannesinin evinden kaçtı.

2 genç kızdan G.T. eve dönerken, Emine Nur Y.’den bir süre haber alınamadı.

“Ben onun okumasını istiyorum”

Emine Nur Y.'nin de eve dönmesini isteyen Hüseyin Y., “Kızımın kaçtığı kişiyle daha önce de ilişkisi vardı. Geçen yıl daha 16 yaşındayken imam nikahı kıyılırken görüntülerini çekip bana gönderdiler ama kızımın yaşı küçük olduğu için karşı çıktım. Ben onun okumasını istiyorum ama okulunu da aksattı. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. 16-17 yaşında kız ne yemek yapabilir ne iş yapabilir? Çok perişanız, ayakta duracak halimiz yok.” dedi.

Kaçırıldı denilen 17 yaşındaki Emine: Babam başlık alamadığı için yalan söylüyor VİDEO



“200 bin lirayı alamayınca evliliğe izin vermekten vazgeçti”

Öte yandan Emine Nur Y., bir video ile babasının iddialarını yalanladı. Özgür Dolaş'ın yanında mutlu olduğunu ve 1 yıl önce dini nikah kıydıklarını söyleyen Emine Nur Y., Özgür Dolaş ile babasının onayıyla dini nikahla evlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Babamın rızası vardı. Hatta imam nikahı onun evinde oldu. Daha sonra resmi nikah için belgelerimizi toparlamaya başladık. Yaş durumundan dolayı babamın ve annemin imzası gerekiyordu. Babam ikimizi yanına çağırdı. Özgür'den başlık parası olarak 200 bin lira istedi. Eşim ise bu parayı veremeyeceğini belirtti. Babamın söylediği her şey yalandır. 200 bin lirayı alamayınca evliliğe izin vermekten vazgeçti. Bana sürekli psikolojik baskı uyguladı. Evlatlıktan reddettiğini söyledi. Özgür'ü arayarak 'gel beni al yoksa canıma kıyacağım' dedim. Onunla çok mutluyum. Ailemin yanına dönmek istemiyorum.”

Hakkında iddiaları reddeden Özgür Dolaş ise Hüseyin Y.’nin, kızını maddi geliri yüksek olan kişilerle tanıştırmaya çalıştığını öne sürdü.

Emine Nur Y.'nin 6 ay sonra 18 yaşına gireceğini ve resmi nikah yapacaklarını belirten Dolaş, Hüseyin Y.'nin çıkar amaçlı davrandığını söyledi.