Kademeli normalleşmede halı sahalar açıldı

Trakya'da halı sahalar müşteri kabul etmeye başladı. Futbol oynayanlar, "Topa hasret kaldık" dedi.

Birçok işletmenin yanı sıra halı sahalar da kademeli normalleşmeyle birlikte yeniden faaliyete geçti.

Edirne'deki halı sahalar, randevu sistemiyle sporseverlere hizmet veriyor.

Halı saha işletmecisi ve Halı Saha Futbol Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, uzun süreden bu yana halı sahaların kapalı olduğunu söyledi.

"BÜYÜK TALEP ALDIK"

Yaklaşık 1,5 senedir kapalı olduklarını anlatan Dinç, "Akşam 21.00'e kadar hizmet vereceğiz. Müşterilerimizden büyük talep aldık. Randevu alarak tesisimize geliyorlar, HES kodu ve ateş ölçümünün ardından sahaya giriyorlar. Hazır giyinmiş olarak geliyorlar ve soyunma odalarını kullanmıyorlar. Maç bitiminden sonra tesisi terk ediyorlar. Yeni gelen müşterilerimize de kuralları uyguluyoruz." diye konuştu.

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"SOLUĞU HALI SAHADA ALDIK"

Halı sahada futbol oynayan Efe Tepegöz de yeniden halı sahaya kavuştukları için çok mutlu olduklarını, tedbirlere uyarak spor yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Can Yavuz ise uzun süredir futbol oynayamadığını belirterek "Topa hasret kaldık. Haberi duyduğumuz gibi soluğu halı sahada aldık. Evde çok sıkılmıştık, bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.

TEDBİRLERE EN ÜST SEVİYEDE UYUM VURGUSU

Kırklareli'nde de kademeli normalleşme ile halı sahalar sporseverlere hizmet vermeye başladı.

Halı saha işletmecisi Mehmet Arslan, uzun bir aradan sonra yeniden müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporseverlere randevulu hizmet verdiklerini anlatan Arslan, tedbirlere en üst düzeyde uyum sağlayacaklarını kaydetti.

"MUTLUYUZ"

Tekirdağ'da halı sahaya maç yapmaya gelen Ümit Akyüz de uzun bir aranın ardından tekrar futbol oynamaya başlayacakları için mutlu olduğunu, salgın tedbirlerine uyarak güzel zaman geçireceklerini dile getirdi.