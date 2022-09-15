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    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı

    Kadıköy’de Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte usulsüz çakar kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 41 bin 277 TL ceza yazıldı.
    • 15.09.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 21:06
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    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı

    İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Kadıköy D-100 karayolu Kartal istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu.

    Denetimde, çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi.

    Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uyguladı.

    41 bin 277 TL para cezası uygulandı

    Denetimde 59 araç denetlenerek 1 sürücüye izinsiz çakar- siren tertibatı bulundurmaktan bin 823 TL, 1 sürücüye abart egzozdan bin 823 TL, 9 sürücüye emniyet şeridi ihlalinden 16 bin 407 TL, 1 sürücüye plakasız araç kullanmaktan 3 bin 91 TL, 1 sürücüye standart dışı plaka takmaktan 750 TL, Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 2 sürücüye 18 bin 250 TL, korsan yolcu olduğu tespit edilen bir vatandaşa 607 TL, kask takmayan 1 motosiklet sürücüsüne 196 TL, 1 sürücüye de fazla yolcu bulundurmaktan 153 TL olmak üzere 17 sürücü ve 1 korsan yolculuk yapan vatandaşa toplamda 41 bin 277 TL para cezası uygulandı.

    Denetimde durdurularak cezai işlem uygulanan 3 araçta trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı VİDEO

    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı #1

    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı #2

    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı #3

    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı #4


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