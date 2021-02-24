Kadıköy’de kısıtlamayı delen gençler kaza yaptı

Yaralanan iki gencin olay yerine gelen arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki göstererek ”Sapık ruhlu bir insansın, inşallah yaşamazsın” dedi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Bostancı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasını delen Şahin Kurtgözü idaresindeki 34 BNG 506 plakalı araç, cadde üzerinde bulunan betona çarparak takla attı.

Aracın yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan Şahin Kurtgözü ve Yaren Büyükyılmaz yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Yaren Büyükyılmaz tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

“SAPIK RUHLU BİR İNSANSIN”

O esnada kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenen bir kişi “Bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye’nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdi.

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Öte yandan polis ekipleri kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı içinde cezai işlem uyguladı.