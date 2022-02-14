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    Kadıköy'de değnekçilik yapan şahıs yakayı ele verdi

    Vatandaş sandığı polis memurundan otopark ücreti talep eden değnekçi, polisin kendisine kimliği göstermesiyle birlikte şaşkınlık yaşadı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 10:22
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    Kadıköy'de değnekçilik yapan şahıs yakayı ele verdi

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi  Söğütlüçeşme Caddesi Beyciğim Sokak üzerinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik sivil trafik ekipleri, denetim başlattı.

    DEĞNEKÇİ, SÜRÜCÜLERDEN PARK ÜCRETİ İSTEDİ

    Yapılan denetimlerde, sokak üzerine aracını park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti alan bir kişiye rastlandı.

    POLİSTEN PARA TALEBİNDE BULUNUNCA YAKAYI ELE VERDİ

    Recep B. isimli şahıs, polis memurlarından da para talebinde bulununca yakayı ele verdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan Recep B., adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

    Kadıköy de değnekçilik yapan şahıs yakayı ele verdi #1

    Kadıköy de değnekçilik yapan şahıs yakayı ele verdi #2


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