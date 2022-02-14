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- Kadıköy'de değnekçilik yapan şahıs yakayı ele verdi
Kadıköy'de değnekçilik yapan şahıs yakayı ele verdi
Vatandaş sandığı polis memurundan otopark ücreti talep eden değnekçi, polisin kendisine kimliği göstermesiyle birlikte şaşkınlık yaşadı.
- İHA
- 14.02.2022 - 10:01
- Güncelleme : 14.02.2022 - 10:22
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Söğütlüçeşme Caddesi Beyciğim Sokak üzerinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslara yönelik sivil trafik ekipleri, denetim başlattı.
DEĞNEKÇİ, SÜRÜCÜLERDEN PARK ÜCRETİ İSTEDİ
Yapılan denetimlerde, sokak üzerine aracını park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti alan bir kişiye rastlandı.
POLİSTEN PARA TALEBİNDE BULUNUNCA YAKAYI ELE VERDİ
Recep B. isimli şahıs, polis memurlarından da para talebinde bulununca yakayı ele verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Recep B., adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.