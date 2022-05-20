Petrol
111.88
-0.14%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
486.211
3.11%
BTXN Coin
13.14
-14.11%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Kadıköy'de rüşvet operasyonu: 162 gözaltı

    Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi adliyeye sevk edildi.
    • 20.05.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy'de rüşvet operasyonu: 162 gözaltı

    İstanbul'da Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı.

    162 şüpheli gözaltında

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sona erdi. Şüphelilerden 36’sı emniyetten serbest kalırken, geri kalan 162 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından savcı karşısına çıkacak.

    Kadıköy de rüşvet operasyonu: 162 gözaltı #1

    Kadıköy de rüşvet operasyonu: 162 gözaltı #2

    Kadıköy de rüşvet operasyonu: 162 gözaltı #3


    İlginizi Çekebilir

    Reyting sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: Rekabet kızıştı
    Medya

    Reyting sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: Rekabet kızıştı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Malatya'da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü
    3. Sayfa

    Malatya'da metruk binanın duvarı çöktü: 1 ölü

    Görüş Bildir