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    Kadıköy'de taksinin camından sarkarak dans etti

    Taksiyle yolculuk yapan genç kadın, seyir halinde ilerleyen aracın camından sarkarak çığlıklarla dans etti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 12.07.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 12:12
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    Kadıköy'de taksinin camından sarkarak dans etti

    İstanbul'un Kadıköy ilçesinde genç bir kadın, seyir halinde ilerleyen taksinin camından dışarı sarktı.

    Camdan sarkan kadın, yaptığı şeyin tehlikesine aldırış etmeden dans edip eğlenmeye devam etti.

    Çığlıklar atarak dans etmeye devam etti

    Aracın hareket halinde olmasına rağmen genç kadın, çığlıklar atarak uzun bir süre dans ederken taksicinin ise duruma müdahale etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; o anlar seyir halinde ilerleyen başka bir sürünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Kadıköy'de taksinin camından sarkarak dans etti


    Kadıköy de taksinin camından sarkarak dans etti #1

    Kadıköy de taksinin camından sarkarak dans etti #2

    Kadıköy de taksinin camından sarkarak dans etti #3


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