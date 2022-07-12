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Kadıköy'de taksinin camından sarkarak dans etti

Kadıköy'de taksinin camından sarkarak dans etti

Taksiyle yolculuk yapan genç kadın, seyir halinde ilerleyen aracın camından sarkarak çığlıklarla dans etti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.