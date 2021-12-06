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    Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet

    Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, trafikte kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla vurdu.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:29
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    Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet

    İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı.

    İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı.

    SÜRÜCÜYE SALDIRDI

    Öfkeli motosiklet sürücüsü, hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

    KASKIYLA ARABAYA VURDU

    Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu.

    Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet ViDEO

    SALGIRGANDAN KURTULDU

    Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu.

    Motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi.

    Kadıköy de trafikte kasklı dehşet #1

    Kadıköy de trafikte kasklı dehşet #2

    Kadıköy de trafikte kasklı dehşet #3

    Kadıköy de trafikte kasklı dehşet #4

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