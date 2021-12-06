Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü, trafikte kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla vurdu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı.

İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı.

SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Öfkeli motosiklet sürücüsü, hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

KASKIYLA ARABAYA VURDU

Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu.

Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet ViDEO

SALGIRGANDAN KURTULDU

Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu.

Motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi.













