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- Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak
Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak
Kadına şiddete engel olmak isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker'in dosyası, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Şeker'in tahliye olup olmayacağının belirlenmesi bekleniyor.
- 15.06.2022 - 14:50
- Güncelleme : 15.06.2022 - 15:42
Her geçen gün artan kadına şiddete engel olan Kadir Şeker, bir kadını kurtarmak isterken katil oldu.
Konya'da Özgür Duran’dan (32) şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'yı (35) kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye’nin gündemine oturdu.
12 yıl 6 ay hapis istemi
Yaşanan talihsiz olay sonucunda Şeker hakkında, 12 yıl 6 ay hapis cezası istendi.
Karar bozuldu
Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, cezayı fazla buldu. Kadir Şeker'e verilen ceza, Yargıtay tarafından bozulunca 'tahliye' sevinci doğdu.
Tahliye durumu belirlenecek
Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker hakkında dosya, Konya'ya gönderildi.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyip tensip edeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi.