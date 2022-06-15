Petrol
120.81
-0.30%
Euro
18.048
0.22%
Dolar
17.2888
0.14%
Altın
1.017
1.31%
Borsa
2506
-0.12%
Bitcoin
368.423
-4.70%
BTXN Coin
8.98
-0.44%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak

    Kadına şiddete engel olmak isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker'in dosyası, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Şeker'in tahliye olup olmayacağının belirlenmesi bekleniyor.
    • 15.06.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak

    Her geçen gün artan kadına şiddete engel olan Kadir Şeker, bir kadını kurtarmak isterken katil oldu.

    Konya'da Özgür Duran’dan (32) şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'yı (35) kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye’nin gündemine oturdu.

    12 yıl 6 ay hapis istemi

    Yaşanan talihsiz olay sonucunda Şeker hakkında, 12 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

    Karar bozuldu

    Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, cezayı fazla buldu. Kadir Şeker'e verilen ceza, Yargıtay tarafından bozulunca 'tahliye' sevinci doğdu.

    Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak #1

    Tahliye durumu belirlenecek

    Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker hakkında dosya, Konya'ya gönderildi.

    3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyip tensip edeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi.

    Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak #2

    Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak #3


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Esenler'de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada
    3. Sayfa

    Esenler'de yaşlı kadını yere iten gençler kamerada

    Mersin merkezli FETÖ operasyonu
    3. Sayfa

    Mersin merkezli FETÖ operasyonu

    Görüş Bildir