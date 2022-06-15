Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak

Kadir Şeker davasında gelişme: Tahliye durumu belli olacak

Kadına şiddete engel olmak isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker'in dosyası, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Şeker'in tahliye olup olmayacağının belirlenmesi bekleniyor.