Kadir Şeker'den Türk milletine teşekkür

2,5 yıl tutuklu bulunan Kadir Şeker davası tahliye ile sonuçlandı. Şeker'in avukatı, kendisine güvenip destek olan herkese teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Türkiye'nin merakla takip ettiği Kadir Şeker davası tahliye ile sonuçlandı.

Konya'da yaşanan olayda sevgilisini döven şahsa engel olmak isterken öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkındaki kararı Yargıtay bozmuştu.

5 Temmuz günü yeniden yargılanan Kadir Şeker'in, davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulunmuştu. İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Beklenen tahliye kararı çıktı

Mahkeme, Kadir Şeker'in, 2 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, Ceza İnfaz Kanunu'na göre Açık Cezaevi'ne geçme süresini doldurduğunu ve Açık Cezaevi'nde bulunan hükümlülerin de Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz 2022 tarihine kadar izinli olduğunu belirterek tahliyesine karar verdi.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Kadir Şeker, dün akşam saatlerinde bulunduğu Akşehir Açık Cezaevi'nden tahliye oldu.

Kadir'den Türk milletine teşekkür

Avukat Daylan, sosyal medyada Kadir Şeker adına açılan hesaplarında sahte olduğunu ifade ederek, ''Kadir, bugüne kadar kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor. Şu an sağlık durumu iyi, ailesiyle birlikte. Bugüne kadar kendisine güvenip destek olan Türk milletine teşekkür ediyor.

"Müvekkilime ait hiçbir sosyal medya hesabı yoktur"

Ayrıca müvekkilim Kadir Şeker'e ait hiçbir Twitter ya da sosyal medya hesabı yoktur. Müvekkilim adına açılmış olan hesapların tamamı sahte hesaplar olup, kesinlikle itibar edilmemesi başta sayın basınımız olmak üzere milletimizden istirham ederim. Müvekkilimiz halen cep telefonunu dahi açmamış olup, iletişimi dahi yüz yüze ya da ailesi üzerinden kurmaktayız'' şeklinde konuştu.