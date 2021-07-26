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    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne adliyede

    1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne Semiye A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 12:10
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    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne adliyede

    Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğun darbedildiği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Çocukların darbedildiği anlar ve çığlıkları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Babaanneleri ile evde kilitli olan çocuklar çilingir yardımı ile kurtarıldı.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Babaanne Semiye A. (75) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Görüntülerdeki çocuğa vuran kişinin Semiye A. olduğu ortaya çıktı.

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne adliyede ViDEO

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne adliyede #1

    ANNEYE TESLİM EDİLDİ

    Çocuklar annelerine teslim edildi.

    Semiye A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne adliyede #2

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuk, ailesi tarafından darbedildi

    Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne adliyede #3

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