Kağıthane’de 1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne adliyede

1’i engelli 3 çocuğu darbeden babaanne Semiye A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğun darbedildiği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Çocukların darbedildiği anlar ve çığlıkları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Babaanneleri ile evde kilitli olan çocuklar çilingir yardımı ile kurtarıldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Babaanne Semiye A. (75) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntülerdeki çocuğa vuran kişinin Semiye A. olduğu ortaya çıktı.

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ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Çocuklar annelerine teslim edildi.

Semiye A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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