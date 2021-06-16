Market önündeki demir tezgahı gözüne kestiren hırsız, güpegündüz önce fırça ile tezgahı süpürdü, sonra sırtına alarak çaldı. Hırsız, kısa sürede yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Kağıthane ilçesinde sabah saatlerinde kapalı bir marketin önünden geçen hırsız, demir tezgahı gözüne kestirdi.

Çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, dikkat çekmemek için kendi iş yeriymiş gibi tezgahın çevresini temizledi.

Tezgahın altında bulunan fırçayı eline alan hırsız, demir tezgahın üzerine süpürdü.

DEMİR TEZGAHI SIRTINA ALIP ÇALDI

Daha sonra demir tezgahı sırtına alan hırsız, iş yerinin önünden kaçarak uzaklaştı.

Markete gelen işveren, tezgahın olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kağıthane’de demir tezgahı sırtlayıp, götürdü VİDEO

EVDEN DE HIRSIZLIK YAPTI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri market önüne gelerek çalışmalar başlatırken market sahibi, şahsın İ.B. olabileceğini ekiplere bildirdi.

Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızın, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan İ.B. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsız İ.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgusu sırasında İ.B., Merkez Mahallesi Serpil Sokak’ta bir evden de hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız İ.B., adli makamlara sevk edildi.