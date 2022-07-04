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    İstanbul'da işten çıkarıldı, etrafa çekiçle saldırdı

    Adem Karaçimen isimli bir vatandaş, işten çıkarıldığı için çekiçle 3 yerinin camını kırdı, 2 araca zarar verdi.
    • 04.07.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:51
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    İstanbul'da işten çıkarıldı, etrafa çekiçle saldırdı

    İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu yere gelen bir adam, eline aldığı çekiçle 3 işyerinin camını tek tek kırdı.

    Dinlene dinlene diğer iş yerlerinin de camlarını kıran adam ardından yolun karşısına geçerek bu kez park halindeki 2 aracın camlarını tek tek kırdı.

    Olayın ardından çekici sokağa fırlatan adam olay yerinden ayrıldı.

    İş yerlerine gelenler şaştı kaldı

    Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen çalışanlar ve sahipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Şoku atlayan işyeri sahiplerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta çalışma başlattı.

    O anlar kamerada

    Görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın Adem K. olduğunu tespit etti.

    İHA'nın aktardığına göre devam eden çalışmalarda şahsın evine giden Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahsı yakaladı.

    İstanbul da işten çıkarıldı, etrafa çekiçle saldırdı #1

    Olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıktı

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıktı.

    Emniyette ifadesi alınan şahsa “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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